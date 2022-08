Angelo Branduardi a Castiglione a Casauria con ‘Il cammino dell’anima tour’

Angelo Branduardi sarà in concerto martedì 30 agosto, a partire dalle ore 21.30, nelle aree limitrofe di San Clemente, in località Tratturo, a Castiglione a Casauria. Il live del noto cantautore rientra nell'ambito de "Il cammino dell'anima tour", un viaggio a tutto tondo, dalle ballate al "rock branduardiano", con il menestrello della musica italiana. Assolutamente da non perdere.

Branduardi porterà in piazza un live suggestivo e poetico, emozionando sicuramente gli spettatori in un'alternanza di voce e violino, chitarre, basso, tastiera e percussioni. Angelo è da sempre capace di fondere, in maniera meravigliosa, musica e poesia, riportando al pubblico le canzoni che lo hanno reso unico. Ingresso libero. Non sarà necessaria la prenotazione.

L'evento rientra nell'ambito della rassegna voluta dalla presidenza del consiglio regionale per accendere i riflettori e valorizzare i luoghi medievali dell'Abruzzo e il suo enorme patrimonio culturale: "La manifestazione – ha sottolineato il presidente Sospiri – nasce dalla legge regionale numero 19 del luglio 2020 con cui abbiamo adottato i dispositivi per la valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo. Cercheremo di far conoscere il Medioevo in Abruzzo portando la gente a San Clemente a Casauria, dove si terrà il concerto di Branduardi e dove presenteremo il suo libro sul Medioevo".