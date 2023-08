“Super Mario Bros” nel weekend di Cinema sotto le stelle

Il teatro d’Annunzio di Pescara si trasforma nuovamente in una spettacolare sala cinematografica a cielo aperto con la quarta edizione di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl. Venerdì 11 agosto sarà la volta di “Super Mario Bros”, il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic che ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (voce italiana di Claudio Santamaria) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Uno sfizioso adattamento dell’icona Nintendo, assolutamente da non perdere. Con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Keegan-Michael Key. La proiezione sarà introdotta da Arianna Di Tomasso ed Ezio Budini con “Il quarto d'ora accademico”, un intervento di quindici minuti prima del film, arricchito dalla presenza ogni sera di ospiti diversi. Il box office del Teatro d’Annunzio aprirà alle 18 per il ritiro dei biglietti omaggio, nel caso di proiezioni gratuite, e alle 19:30 per l’acquisto dei biglietti delle proiezioni a pagamento. Le proiezioni saranno annullate in caso di pioggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 342/9549562.