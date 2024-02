Marco D’Amore all’Arca per presentare il suo ultimo lavoro: Caracas

L’attore, regista e sceneggiatore Marco D’Amore sarà presente al Multiplex Arca il prossimo sabato 2 marzo in occasione della proiezione speciale di Caracas, suo ultimo film.

Incontrerà il pubblico abruzzese. La serata sarà condotta dal critico cinematografico Francesco Di Brigida.

Il film Caracas, di cui Marco D’Amore è protagonista, ma anche regista e sceneggiatore, è tratto dall’opera letteraria Napoli Ferrovia di Ermanno Rea ed è una produzione Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Prime Video e Sky. Uscita al cinema: 29 febbraio.

La storia: Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare.

Giordano canta l’amore impossibile tra Caracas e Yasmina attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LlYN068rmuY&t=5s