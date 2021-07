'Confessioni di uno zero' in proiezione per 'Estatica' 2021

Nell'ambito di 'CINEstatica' 2021 verrà proiettato venerdì 30 luglio, all'arena del porto turistico, 'Confessioni di uno zero', film di Andrea Malandra ispirato all’omonimo romanzo di Giovanni Di Iacovo e già premiato ai festival di Belgrado e Singapore. Lo scrittore pescarese, a proposito di questa pellicola, ha rivolto un plauso al regista e a tutto il cast, dichiarando: "In questo romanzo racconto vicende sottocutanee della nostra città ed è quindi per me particolarmente bello che possano appassionare pubblici così distanti e diversi".

E ancora: "È una bella emozione vedere sul grande schermo attori e attrici che danno vita sia a questa storia che a quel po' di autobiografico che c'è nel romanzo. La pelle della mia giovinezza, le ossa della mia vita in questa città, il cuore di tutto quello che sognavamo in quegli anni, i muscoli che ci hanno portato ovunque nel mondo per poi riportarci a casa".

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

