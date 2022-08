Dopo lo stop per la pandemia torna a Cappelle sul Tavo l'appuntamento con il Palio delle Pupe

Tutto pronto a Cappelle sul Tavo per il ritorno del tradizionale appuntamento con il Palio delle Pupe. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest'anno l'evento sarà pienamente fruibile lunedì 15 agosto come spiega il sindaco Lorenzo Ferri con un post su Facebook:

"Vigilia di trepidante attesa, quella di oggi, a Cappelle sul Tavo, per il grande ritorno del pubblico al Palio delle Pupe. Domani, nella serata di Ferragosto, le Pupe torneranno a sfidarsi in una emozionante competizione animata dai ballerini delle Contrade tra fuochi e giochi pirotecnici.

Alle 16:00, si svolgerà in Piazza Marconi, davanti al Municipio, la sfilata, in anteprima, delle Pupe in gara. La sera, a partire dalle 21:00, nell'Arena del Palio, in Via Fiume Tavo inizierà il Grande Spettacolo del Palio delle Pupe.

Due bus navetta faranno servizio tutto gratuito, dalle ore 19:00 e fino alla fine della manifestazione, rispettivamente, dall'area del Campo Sportivo, in Via Fosso Annuccia, la prima e dall'area del complesso Kilometro Lanciato, la seconda navetta, all'Arena del Palio, e viceversa, con una spoletta continua per accompagnare e riportare indietro gli spettatori che lo vorranno.

Vi aspettiamo numerosissini domani, a Cappelle sul Tavo, per il Palio delle Pupe. Un modo per concludere la giornata di Ferragosto, assistendo a uno spettacolo unico, entusiasmante e storico, che si svolge da 47 anni, il più longevo della provincia di Pescara."