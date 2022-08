Offerte di lavoro tra Pianella e Cepagatti: si cercano due tirocinanti e un saldatore

Uno studio professionale di Pianella cerca 2 tirocinanti per inserimento di dati contabili, attività di segreteria e costruzione di tabelle Excel con inserimento di dati contabi dei clienti. Si cercano persone solari, disponibili e con predisposizione all'apprendimento. Attività stimolanti, non noiose, per coloro che vogliono apprendere il lavoro di collaborazione analista fiscale. È richiesta una conoscenza informatica di base, nonché il possesso di un diploma di scuola media superiore. La tipologia di rapporto prevista è il tirocinio formativo, con orari part time.

A Cepagatti, invece, un'industria metalmeccanica cerca una figura di saldatore qualificato. Requisiti: patente di guida B, auto propria, pregressa esperienza come saldatore, capacità di lettura disegno meccanico. È inoltre preferibile esperienza nel montaggio di macchinari industria estrattiva. Titolo di studio necessario: scuola dell'obbligo. La tipologia di rapporto prevista è a tempo indeterminato. Orario di lavoro giornaliero: 8-12, 13-17.

Per candidarsi c'è tempo fino al prossimo 31 agosto: inviare un curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell'oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile mandare il cv in formato word o pdf.