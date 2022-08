Selezione pubblica dell'Aca, si cercano impiegati e operai

Selezione pubblica per titoli ed esami da parte dell'Aca che ricerca i profili di impiegato livello 3 e operaio livello 2.

Sono stati infatti pubblicati nella sezione "società trasparente" i bandi relativi alla selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato per la figura di impiegato livello 3 e operaio livello 2.

Coloro che intendono candidarsi hanno tempo fino al prossimo 6 settembre.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Società Trasparente", alla sotto sezione "Selezione del personale" - "Reclutamento del personale" - "Avvisi di selezione", oppure cliccando direttamente questo link: https://www.aca.pescara.it/paginasocietatrasparente