Ristorante di Cepagatti cerca cuoco e aiuto cuoco

Il centro per l'impiego di Chieti ricerca, per attività nel settore della ristorazione, due figure: un cuoco e un aiuto cuoco.

La prima risorsa si occuperà della preparazione e della cottura delle pietanze, operando in autonomia.

Mentre la seconda si occuperà di aiutare il cuoco nella preparazione e nella cottura delle pietanze.

Per il cuoco tra i requisiti è indispensabile aver maturato esperienza nel settore, mentre per l'aiuto cuoco è preferibile aver maturato esperienza nel settore.

La tipologia di rapporto per entrambe le figure è un contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2022 con orario di lavoro part time da martedì a domenica, dalle 18 alle 22. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare il Cv in formato word o pdf.