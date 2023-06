La Regione Abruzzo cerca 48 esperti e professionisti per i progetti del Pnrr

Avvisi pubblici della Regione Abruzzo per la ricerca di esperti e professionisti per il progetto "Pnrr Mille Esperti".

Come si legge nel bando, «in attuazione del piano territoriale "Mille Esperti" della Regione Abruzzo versione dicembre 2022, approvato in via definitiva dal dipartimento della Funzione Pubblica con la nota protocollota numero Dfp-0016481 del 9/3/2023, con la determinazione dirigenziale Drg011/49 del 31 maggio 2023 sono stati approvati gli avvisi pubblici per la ricerca di profili di esperti e professionisti previsti nel piano.

Queste le figure che vengono ricercate: 1 agronomo, 2 esperti in ambiente, 1 Ingegnere gestionale, 21 ingegneri ambientali, 2 ingegneri energetici, 4 ingegneri idraulici, 2 ingegneri informatici, 3 architetti, 4 avvocati in diritto ambientale, 2 biologi, 4 esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei, 2 esperti tecnico in appalti.

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al 15 giugno 2023.

Tutti i dettagli sono al seguente LINK.