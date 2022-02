Il centro dell'impiego cerca varie figure per un'industria di laterizi di Alanno

Ricerca di lavoro indetta dal centro per l'impiego di Chieti per conto di un'industria di laterizi di Alanno.

Sono tre le figure che vengono ricercate: un addetto ai forni di cottura laterizi, un meccanico impianti industriali e/o elettricista impianti industriali e un meccanico/elettricista manutentore impianti industriali.

Per tutte e tre le ricerche la scadenza è fissata al 28 febbraio.

L'addetto ai forni di cottura laterizi deve occuparsi di condurre forni a tunnel. È richiesto titolo di studio adeguato.

Il meccanico impianti industriali e/o elettricista impianti industriali deve occuparsi delle manutenzioni programmate dell’impianto industriale. È richiesto titolo di studio come perito meccanico e perito elettronico e conoscenza del Plc.

Infine il meccanico/elettricista è l'addetto alle manutenzioni programmate dell’impianto industriale. Tra i requisiti è richiesto il titolo di studio da perito elettronico e conoscenza del Plc.

Per tutti e tre i profili la tipologia di rapporto è un contratto a tempo determinato finalizzato a trasformazione a tempo indeterminato e gli orari di lavoro, su turni, è 6-14/ 14–22/ 22–6. Per candidarsi inviare Cv a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare Cv in formato word o pdf.