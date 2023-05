Bando del Parco nazionale d'Abruzzo per l'assunzione a tempo determinato di 14 sorveglianti

Il Parco nazionale d'Abruzzo ha avviato un avviso pubblico relativo alla selezione di 14 sorveglianti per l'area protetta. Il contratto è a tempo determinato ed è della durata di 90 giorni. La figura, nello specifico, sarà di ausiliare del servizio sorveglianza del parco.

Coloro che risulteranno selezionati avranno una retribuzione per la posizione B1 del Ccnl. Fra i requisiti richiesti, oltre la maggiore età, anche il possesso della patente B o superiore. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 maggio 2023, esclusivamente tramite invio a mezzo pec all’indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it. La commissione di valutazione poi assegnerà un punteggio a ogni candidato: un punto per ogni mese intero di esperienze, anche cumulabili, di servizio civile, tirocinio, stage o lavoro dipendente, prestato per pubbliche amministrazioni, fino a un massimo di punti 12; 2.5 punti per ogni mese intero prestato come guardiaparco presso il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, diverso dal lavoro dipendente di cui alla lett. a), fino a un massimo di 15 punti; un punto per ogni mese intero prestato come guardiaparco, diverso dal lavoro dipendente, fino a un massimo di 3 punti; un punto per il possesso di laurea triennale ovvero 2 punti, non cumulabili, per il possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze naturali, Biologia, scienze forestali e agrarie o equiparate.

Tutte le informazioni e la modulistica: https://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=74134