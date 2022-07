Industria alimentare di Alanno ricerca 6 addetti al facchinaggio

Il centro per l'impiego di Chieti ricerca, per azienda che si occupa di servizi, 6 addetti al facchinaggio in un'industria alimentare di Alanno.

Tra i requisiti richiesti la patente di guida e mezzo proprio.

La tipologia di rapporto è a tempo determinato con orario di lavoro su turni.

Per candidarsi, entro il prossimo 30 luglio, bisogna inviare il curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it