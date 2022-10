L’agenzia di comunicazione pescarese Pomilio Blumm si prepara a nuove assunzioni

L'agenzia di comunicazione pescarese Pomilio Blumm, guidata da Franco Pomilio, conquista nuovi, importanti incarichi internazionali. Il più impegnativo è quello legato alla campagna di comunicazione vaccinale dell’Unione Europea che toccherà oltre 450 milioni di cittadini con il coinvolgimento di esperti del settore in qualità di testimonial della campagna. Di conseguenza si renderanno necessarie nuove assunzioni.

Attualmente l’agenzia ha un organico di circa 220 addetti e guida un network UeNet che riunisce 103 società in tutto il mondo, ma si appresta a inserire personale con formazione diplomatica o di studio dei nuovi linguaggi, senza dimenticare l’area web. L’incremento riguarderà sia lo storico quartier generale in centro a Pescara sia le altre sedi italiane ed estere della Pomilio Blumm. Il processo di espansione dell’agenzia nei mesi scorsi ha portato al rafforzamento delle sue filiali internazionali, a partire da quella di Bruxelles, e alle varie aperture a Ginevra, in Spagna, da dove verranno lanciati progetti per l’America Latina, e a Washington, che invece si focalizzerà su tutta la zona del Nord America, sia negli Stati Uniti che in Canada.

«Puntiamo ad acquisire società operative in altre aree del mondo e a crescere ulteriormente», spiega Franco Pomilio. Per prepararsi ai nuovi incarichi è stato avviato anche un piano di formazione ad hoc realizzato con la collaborazione delle altre società del network mondiale UeNet, il cui meeting si è svolto a Pescara nei mesi scorsi. Per candidarsi bisogna inviare un'e-mail a risorseumane@pomilio.com.

Il nuovo personale sarà inserito in un programma di sinergie in India, Cina e Corno d’Africa. L’agenzia di recente ha inoltre ottenuto importanti conferme come il contratto con l’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, per l'organizzazione di eventi e quello con la Marina Militare, per la campagna promozionale volta ad avvicinare i giovani alla Forza Armata con l’obiettivo di aumentare il bacino di selezione per il concorso 1^ Classe Accademia Navale, attraverso contenuti testuali, immagini, video e audio.