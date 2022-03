Garanzia Giovani, il centro per l'impiego cerca un aiuto pizzaiolo per un'attività di Villa Oliveti

Il centro per l'impiego di Chieti ricerca un aiuto pizzaiolo per un'attività di Villa Oliveti operante nel settore della ristorazione.

La figura ricercata sarà avviata a tirocinio formativo garanzia giovani come aiuto pizzaiolo.

La risorsa sarà rivolta ad acquisire esperienza nella preparazione della linea degli alimenti, degli impasti, del condimento pizza e del riordino della cucina.

Tra i requisiti patente di guida B e auto propria, essere in possesso del libretto sanitario e avere età 18/29 anni (per poter aderire al tirocinio formativo garanzia giovani). È preferibile aver conseguito il diploma Alberghiero. La tipologia del rapporto è un tirocinio formativo garanzia giovani. L'orario di lavoro è dal martedì alla domenica, orario pomeridiano da definire.

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare Cv in formato word o pdf.