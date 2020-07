VIDEO | Aeroporto, Malta riprende i voli da Pescara: "Pronti a garantire alti standard di sicurezza"

Ripresi, dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, i voli verso il Malta International Airport operati dalla compagnia irlandese Ryaniar.

Malta rappresenta una soluzione interessante per le vacanze di questa estate 2020 resa particolare dal Covid-19 (Coronavirus).

Il Malta International Airport ha ripristinato i collegamenti aerei con l’Italia e anche il volo Ryanair da Pescara è nuovamente operativo dall'1 agosto con due collegamenti settimanali il martedì e il sabato.

'arcipelago maltese, posizionato al centro del mar Mediterraneo, ha una storia lunga sette millenni. Una cultura antica e raffinata risultato del mix di popolazioni che si sono avvicendate su queste isole attratte da una terra generosa e un clima mite.

Malta è uan destinazione poliedrica con acque trasparenti che si classificano ogni anno in cima alle graduatorie delle acque balneabili europee, con scogliere e spiagge di sabbia che sanno guadagnarsi sempre più Bandiere Blu, Malta si pone vincente nella gara delle mete ideali per una vacanza al mare. Una lunga storia quella che ha portato oggi Malta a vantare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile come l’intero complesso di Templi Megalitici e l’arte e l’architettura di una città gioiello come la capitale Valletta.

Molta importanza viene dedicata alla sicurezza dei turisti che decideranno di passare le vacanze a Malta, infatti tutte le strutture ricettive, a qualsiasi livello, sono di altissima qualità e oggi più che mai sono attente alla salvaguardia della salute dei turisti. Malta Tourism Authority ha assunto il ruolo di controllare hotel, ristoranti e stabilimenti balneari per verificarne e certificarne gli standard di sicurezza anti Covid-19.

«Venite a trovarci a Malta», aggiunge Ester Tamasi, direttrice Malta Tourism Authority Italia, «in meno di due ore di volo vi aspetta una meta tutta da scoprire tra straordinarie bellezze naturali, cibo genuino, un mare da favola, una storia millenaria che ha lasciato a Malta un’eredità culturale di inestimabile valore e che oggi si traduce in uno stile di vita vivace ed accogliente».