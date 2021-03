L'appello della Cna pensionati alla Regione: "Chiarezza sulle vaccinazioni ad anziani e pensionati"

L'associazione di categoria chiede risposte per tutta la platea di persone anziane che non fanno parte degli over 80 per i quali non si conoscono modalità e tempi di somministrazione del vaccino

Dare tempi, modalità e dettagli certi per gli anziani e pensionati abruzzesi in merito alle vaccinazioni Covid, riguardanti in particolare tutti coloro che non rientrano nella fascia degli over 80 per i quali la campagna vaccinale è già in corso. A parlare è la Cna pensionati che interviene in merito ai problemi sulle vaccinazioni, a causa della mancanza di dosi sufficienti per aprire a tutta la popolazione della terza età le vaccinazioni. La lettera è stata invaita al presidente Marsilio e all'assessore Verì, da parte del presidente Cambi che parla di situazioni inaccettabili come quelle che si sono verificate a Pescara per gli over80: