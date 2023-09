All'Aurum c'è l'Abruzzo Economy Summit con i ministri Tajani, Fitto e Urso

Per il terzo anno consecutivo si terrà l'Abruzzo Economy Summit, che all'Aurum tratterà i più importanti temi economici nell’agenda del governo a partire dalle prossime settimane. L’appuntamento è per giovedì 21 e venerdì 22 settembre. Tra gli ospiti ci saranno tre ministri, Antonio Tajani, Raffaele Fitto e Adolfo Urso, nonché il viceministro Maurizio Leo. Non mancherà l'ex ministro Angelino Alfano, partner BonelliErede ed esperto in relazioni internazionali.

“Per l’Abruzzo è l’evento più esclusivo e atteso dell’anno, una preziosa occasione per focalizzarsi sui principali temi economici e sulle opportunità di crescita e sviluppo – ha sottolineato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo – Renderemo pubblica la nostra vision sui temi economici e la nuova programmazione europea ‘21-27’. Contemporaneamente, l’Abruzzo Economy Summit sarà occasione per analizzare il contesto italiano ed europeo nel quale operano imprese, banche, professionisti, associazioni e istituzioni”.

Secondo l’assessore regionale alle attività produttive, Daniele D’Amario, “l’Abruzzo Economy Summit rappresenta un momento importante in particolare per l’economia della nostra regione, che ha una forte presenza dell’automotive. Avere con noi il ministro Urso, impegnato in queste settimane nella definizione con Stellantis di un piano di lavoro per aumentare la produzione in Italia, ci interessa direttamente, visto che sono in ballo il potenziamento e il futuro di Atessa (ex Sevel, ndr), dove si produce il 50% dei veicoli commerciali italiani, realizzati in Italia”.

Abruzzo Economy Summit nasce da un’idea dell’agenzia di comunicazione Mirus ed è promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara, Comune di Pescara, ordine dei dottori commercialisti di Pescara e Confimi Industria Abruzzo.

Il 21 settembre si comincerà alle ore 9.30 con i saluti del sindaco Carlo Masci, seguiti da dibattiti sullo scenario economico abruzzese nel contesto nazionale ed europeo e dalle sfide per lo sviluppo del mezzogiorno. Nel pomeriggio è da segnalare "La transizione difficile" con Chicco Testa, esperto di politica energetica e ambientale. Alle ore 18.45 ci sarà un collegamento con Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli esteri.

Il 22 settembre alle ore 10, per parlare di Pnrr, arriverà Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, mentre alle ore 13 si discuterà del tema "Dal Covid alla guerra: siamo alla fine della globalizzazione?" con Federico Rampini, giornalista e saggista. Alle ore 18 la chiusura dei lavori con l'intervento di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Gli incontri saranno moderati dai giornalisti Andrea Giambruno e Manuela Moreno.