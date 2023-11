Morto l'avvocato Walter Putaturo, storico dirigente del Pci abruzzese

È morto Walter Putaturo, avvocato e storico dirigente del Pci abruzzese.

«Walter Putaturo negli anni ha fatto dell'onestà il suo ideale, del lavoro la sua vita, ha regalato a tutta la comunità abruzzese dei democratici generosità e passione fino ai suoi ultimi giorni», commentano il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, e quello della provincia di Pescara, Nicola Maiale.



Il senatore Michele Fina ricorda che «sin da quando era il segretario della federazione marsicana del Pci Putaturo non si è mai risparmiato, è stato per tutta la via un esempio della ricchezza e delle possibilità, anche umane, della militanza politica».



I segretari del Pd di Pescara, Antonio Caroselli, e del Circolo "Di Vittorio" Stefano Alberto Brandimarte, aggiungono: «È stato maestro di pensiero democratico e depositario dell'identità dei democratici pescaresi, non ha mai fatto mancare il suo aiuto e la sua attenzione per la pratica della politica tra la gente e nelle sezioni di partito». Putaturo era originario di Castel di Sangro. Il segretario cittadino del Pd Gaetano Biasella sottolinea al riguardo che «l’attaccamento ai luoghi di origine in Putaturo è sempre stato forte, come l'amore per le sue montagne, che ha scalato fin quando il fisico glielo ha permesso. Ha sempre osservato le evoluzioni e le dinamiche delle aree interne, pronto a considerazioni e consigli».