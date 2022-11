Dirottato per maltempo a Fiumicino l'aereo Bergamo-Pescara

Nella serata di ieri, 6 novembre, il maltempo che stava imperversando sulla zona ha spinto i piloti del volo Ryanair Bergamo Orio al Serio-Pescara, su indicazione anche della centrale operativa della compagnia low cost irlandese, a dirottare l'aereo in questione sullo scalo di Roma Fiumicino.

Poco prima delle 22.30, infatti, è stato tentato un atterraggio all'aeroporto d'Abruzzo che però, per ragioni di sicurezza, non è stato portato a termine. Così il Boeing 737/800 ha effettuato una nuova manovra, rialzandosi in volo e cambiando direzione alla volta della Capitale. Da lì, poi, sono stati reperiti i bus sostitutivi per consentire ai passeggeri il rientro nella nostra città, avvenuto in sicurezza a notte fonda.