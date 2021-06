Violazioni del foglio di via e detenzione di metadone: due denunce e un arresto

I militari, in due interventi separati, hanno eseguito una misura di detenzione domiciliare a carico di una persona di Spoltore, ed hanno denunciato per violazione del foglio di via e detenzione di metadone un uomo del Teramano

I carabinieri di Spoltore hanno sottoposto agli arresti domiciliari una persona di 50 anni in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura alternativa emessa il 23 giugno dal tribunale di Pescara, per furto aggravato commesso nel 2008 a Pescara.

Sempre i carabinieri, hanno fermato lungo la Tiburtina a Pescara un 36enne originario del teramano, segnalato per violazione del foglio di via obbligatorio e trovato in possesso di 2 flaconi di metadone detenuti illegalmente. Inoltre, i carabinieri di Pescara hanno anche denunciato una russa di 44 anni per violazione del foglio di via dal Comune di Pescara della durata di 3 anni e notificato a gennaio.