Vìola più volte l'obbligo di dimora dopo furto in un supermercato, arrestato e accompagnato in carcere

Avrebbe violato più volte l'obbligo di dimora a cui era sottoposto e per questo motivo un uomo di 43 anni di nazionalità polacca, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.

A eseguire il provvedimento emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria sono stati i carabinieri della Compagnia di Pescara.

Il 43enne, lo scorso 17 marzo, era stato anche denunciato per aver asportato dagli scaffali espositori del supermercato Lidl di via Socrate generi alimentari per un valore di 70 euro, che immediatamente recuperati erano stati restituiti al direttore del supermercato.

L’uomo è ora ristretto nel carcere San Donato di Pescara.