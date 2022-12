Viale Marconi di notte è terra di nessuno: "La corsia dei bus diventa un parcheggio"

Un nostro lettore ci segnala che "lungo viale Marconi, di notte, la corsia degli autobus diventa un parcheggio per la auto, ma nessuno fa le multe o rimuove le vetture in sosta. Di giorno, invece, le sanzioni vengono elevate eccome".

Poi l'uomo aggiunge: "Mi sembra giusto punire i cittadini scorretti. Ma la notte, giustamente, dormono tutti, vero? Tutti tranne noi residenti, che continuiamo a sentire le urla dei ragazzi ubriachi. Ma non dovevano fare controlli anche sui decibel? A me sembra che non sia cambiato nulla", conclude sconsolato.