Fermato in via Tavo con un coltello: denunciato dalla polizia

Un 54enne di origini campane è stato denunciato dalla polizia per porto di strumento atto ad offendere. Nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre, gli agenti della squadra volante che transitavano in via Tavo, lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto. A quel punto è scattato il controllo e l'uomo aveva con sè un coltello senza giustificato motivo. Per lui, quindi, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.