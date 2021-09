Paura in via dei Marsi: crolla il balcone di un appartamento, sul posto i vigili del fuoco

Fortunatamente il cedimento improvviso del balcone di una palazzina in via dei Marsi non ha provocato danni a persone o cose

Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza per il crollo improvviso di un balcone in via dei Marsi, a Porta Nuova. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che ha messo immediatamente in sicurezza l'area ed ha verificato l'agibilità dell'appartamento al secondo piano.

A quanto pare, il cedimento improvviso potrebbe essere stato causato dal deterioramento dei materiali di costruzione. Nessuna persona è rimasta ferita e i calcinacci non hanno provocato danni una volta caduti in strada.