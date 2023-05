Via Bassani Pavone piena di buche: auto costrette a fare lo slalom, ma l'incubo (forse) sta per finire [FOTO]

In via Bassani Pavone, la strada che passa davanti all'ingresso principale della stazione centrale, la situazione è sempre più difficile per gli automobilisti: la carreggiata, infatti, è piena di grosse buche, e le macchine sono letteralmente costrette a fare lo slalom tra una voragine e l'altra. Ci siamo recati sul posto per verificare di persona lo stato delle cose, e ne abbiamo contate almeno una decina. Proprio questa mattina il sindaco Carlo Masci ha annunciato che a breve è previsto "un intervento risolutivo" nell'area, aggiungendo: "Se smettesse di piovere riusciremmo a fare molti più interventi, abbiamo le imprese che lavorano a singhiozzo da due mesi".

Tuttavia i cittadini sono sempre più esasperati, anche perché questi disagi vanno avanti da diversi mesi e le buche, con il tempo, sono aumentate sia di grandezza sia di numero. Se una vettura ci finisse dentro, potrebbe rimediare importanti danni alla meccanica o agli pneumatici. E se qualcuno passasse nei pressi di quegli avvallamenti con un monopattino, una bicicletta o un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote, rischierebbe di perdere l'equilibrio e cadere a terra, facendosi male. Si resta dunque in attesa di una soluzione da parte del Comune.