Urto fra un treno e un automezzo sulla linea ferroviaria Roma - Pescara: sospesa la circolazione dei convogli

Traffico ferroviario sospeso lungo la linea Roma Pescara a causa di un incidente che ha coinvolto un treno e un automezzo. Un urto fra un convoglio in transito e un automezzo presente sulla sede ferroviaria è avvenuto, come riferisce Trenitalia, alle 14.10 fra Chieti e Pescara. Sul posto sono intervenuti i tecnici e le forze dell'ordine per consentire la ripresa del traffico ferroviario, anche se alle 15 la sospensione della circolazione era ancora attiva con i treni regionali della linea Sulmona - Teramo che potranno registrare cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. Non risultano persone ferite. L'incidente ha provocato disagi a centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di Porta Nuova.