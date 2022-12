Uomo ritrovato morto in una roulotte in via Volta, accertamenti in corso

Un uomo è stato ritrovato senza vita dentro a una roulotte che era in via Volta a Pescara.

Il ritrovamento del cadavere risale a lunedì e sono ancora in corso accertamenti per chiarire se a provocare il decesso di un cittadino di origine indiana siano state cause naturali.

Sul posto è intervenuta la polizia e dopo che sono state eseguite tutte le ispezioni all'interno della roulotte si è deciso di trasferire il cadavere nell'obitorio dell'ospedale.

Sono state poi avviate, da parte della squadra volante, le indagini utili a chiarire se non ci sia il coinvolgimento di altre persone nella morte dell'uomo. Sarà eseguita anche l'autopsia che contribuirà a chiarire gli ultimi istanti di vita dell'uomo e se avesse patologie particolari che abbiano potuto portare al decesso.