Apre l'ascensore ma la cabina non c'è e precipita, paura in un palazzo del centro

Paura in un palazzo di via Palermo a Pescara nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio per un uomo di 63 anni che è precipitato nel vano dell'ascensore.

Il 63enne, al piano terra, ha chiamato l'ascensore per salire a casa ma per un malfunzionamento la cabina è rimasta al terzo piano.

Ma all'apparenza era arrivata a piano terra e la porta che non avrebbe dovuto aprirsi si è aperta lo stesso.

L'uomo d'istinto ha fatto per entrare ma senza la presenza della cabina è caduto. Per fortuna stando al primo piano il volo è stato solo di circa un metro e mezzo. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in codice rosso in ospedale e i vigili del fuoco. Il 63enne ha riportato varie ferite ma per fortuna nessuna lesione sarebbe grave. Intervenuta anche la polizia.