Ha un infarto mentre guida lungo la circonvallazione e muore, i soccorritori provano a rianimarlo per un'ora

Si è sentito improvvisamente male mentre era al volante della sua automobile lungo la circonvallazione a Pescara in direzione sud.

Dopo aver accusato il malore ha fermato furgone sulla corsia di sorpasso ed è rimasto accasciato sul volante.

Ad accorgersi di questo veicolo in posizione anomala sono stati, intorno alle ore 17:30, altri automobilisti che hanno notato come l'uomo fosse riverso all'interno dell'abitacolo.

Così è stato lanciato l'allarme, dopo i primi dubbi che l'uomo potesse star dormendo, e richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco hanno aperto le portiere rimaste bloccate spaccando uno dei finestrini e una volta fatto uscire l'automobilista sono apparse subito gravi le condizioni di salute essendoci un arresto cardiocircolatorio. La prima a soccorrerlo, praticando il massaggio cardiaco è stata una volontaria di passaggio. Poi sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia che hanno proseguito con i tentativi di rianimazione. Nel frattempo alla corsa per la vita si è unito anche il primario di Cardiologia della clinica Pierangeli di passaggio lungo la strada anch'egli. Le manovre rianimatorie sono andate avanti per un'ora, ma purtroppo gli esiti sperati da chi ha lottato per provare a salvare la vita dell'uomo, non sono sopraggiunti ed è stata dichiarata la morte. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Chieti (quelli della Polstrada di Pescara erano tutti impegnati in autostrada e sono intervenuti in seguito per occuparsi del caso) e il magistrato di turno per le dovute verifiche sulla salma prima del rilascio ai familiari. I tecnici dell'Anas invece hanno disposto la chiusura della corsia di sorpasso e regolato il traffico solo su quella di marcia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.