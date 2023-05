Muore in un parcheggio di Santa Teresa di Spoltore, addio al meccanico e concessionario d'auto Gabriele Petrocco

Tragedia in un parcheggio della zona commerciale di Santa Teresa di Spoltore dove un uomo di 83 anni è morto dopo essersi sentito male.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, come riferisce anche SpoltoreNotizie, l'anziano ha accusato un malore improvviso intorno alle ore 17:30 di sabato 20 maggio.

Subito si sarebbe accasciato perdendo conoscenza.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo ma purtroppo i tentativi non hanno dato l'esito sperato. E di conseguenza si è potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso, si è trattato di una morte naturale. A perdere la vita è stato uno storico meccanico e concessionario d'automobili spoltorese, Gabriele Petrocco. Petrocco lascia la moglie Ida, la figlia maggiore Tiziana e il figlio Gianluca e gli amati nipoti Loris, Giulia, Samuel e Nicolò. La camera ardente è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di Pescara. I funerali si svolgeranno lunedì 22 maggio nella chiesa di Santa Teresa D'Avila.