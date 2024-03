Uomo trovato morto in strada a L'Aquila: sarebbe crollato al suolo dopo una rissa

Un uomo è stato trovato morto in via Fortebraccio in centro a L'Aquila intorno alle 18 di venerdì 22 marzo. Sarebbe morto a seguito di una rissa. Le indagini sono affidate alla polizia. A riportare la notizia è l'agenzia Adkronos.

Tutto sarebbe scaturito da una lite iniziata ai piedi della scalinata della basilica di San Berardino. Tre i giovani coinvolti secondo una prima ricostruzione. Una violenta discussione sfociata in violenza fisica. Un calcio avrebbe raggiunto l'uomo di origine sarda, ma che vive nel capoluogo abruzzese e poi trovato morto. Ricevuto il colpo si sarebbe allontanato, ma fatti pochi passi sarebbe crollato a terra ormai privo di vita.

Sul posto è giunta la polizia che ha subito avviato le indagini. Sul luogo si sono recati anche il questore, il magistrato di turno e il medico legale. Il decesso potrebbe essere anche dovuto a un infarto. Al momento tutte le piste sono aperte per ricostruire i fatti, determinare le cause della morte e quelle della violenta lite che secondo altre fonti di agenzia, coinvolgerebbe cittadini stranieri.