Uomo ritrovato morto in casa a Cepagatti dopo due giorni

Un uomo è stato ritrovato morto nella sua casa di contrada Bucceri a Cepagatti nella mattinata di ieri, lunedì 21 marzo.

Il decesso dell'uomo, in base ai primi rilievi, risalirebbe ad almeno 48 ore prima.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco (che hanno aperto la porta) e i carabinieri della locale Stazione.

Questi ultimi, insieme ai colleghi della Compagnia di Pescara, si sono occupati degli accertamenti. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza e non sono stati rilevati segni di effrazione su porte e finestre della casa. A lanciare l'allarme, nella tarda mattinata, è stato un amico che non riusciva a contattare l'82enne che viveva da solo da anni. I figli vivono in Canada dove anche lui ha vissuto in passato. Dunque nessun dato porta a pensare a una morta violenta, quasi sicuramente il decesso dell'uomo è avvenuto a causa di un malore fatale.