Uomo di 83 anni muore in ospedale dopo essere stato accoltellato dal figlio, tragedia in Abruzzo

È morto questa notte, verso le ore 4, nell'ospedale Mazzini di Teramo, l'anziano 83enne che sarebbe stato accoltellato dal proprio figlio 49enne durante un litigio.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, i carabinieri di Teramo sono intervenuti nell'appartamento in cui l'anziano viveva, a Teramo, fermando il figlio e portandolo in caserma.

Il pubblico ministero di turno, Monia Di Marco, sta ricostruendo le fasi dell'aggressione generata da futili motivi.

Sono stati ascoltati anche dei testimoni, tra questi i vicini di casa che hanno sentito i due uomini urlare e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri attorno alle 23 di lunedì 20 novembre. A soccorrere l'anziano è stato il personale del 118.