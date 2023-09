Il cavallo prima lo morde e poi gli passa sulla gola con uno zoccolo, uomo in gravissime condizioni

Un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni nell'ospedale di Chieti dopo essere rimasto vittima di una presunta aggressione da parte di un cavallo in un maneggio a Cepagatti.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di venerdì 1 settembre quando l'uomo è stato ritrovato a terra incosciente vicino a un cavallo.

La prima impressione è stata quella che si trattasse di una caduta dalla sella dell'animale.

In ogni caso è stato richiesto l'intervento del 118 da parte del titolare del maneggio e sul posto sono giunti i soccorritori sia con un'autoambulanza che con l'elisoccorso. L'uomo, in base alla prima ricostruzione, avrebbe riportato una ferita da morso al braccio e all'avambraccio e una ferita profonda alla gola provocata da una zoccolata del cavallo. Il ferito è stato accompagnato nell'ospedale di Chieti dove è ricoverato in coma. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri. La dinamica appare ancora poco chiara perché al momento del fatto l'uomo era solo.