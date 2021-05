Sorpreso con la marijuana e denunciato dai carabinieri, nei guai un uomo senza fissa dimora

I militari dell'Arma lo hanno fermato in via Lago di Capestrano, nel corso di alcuni controlli effettuati alla circolazione stradale

Un 41enne albanese, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Pescara (sezione Radiomobile) per violazione delle leggi sugli stupefacenti.

L'uomo, infatti, dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 24 grammi di marijuana. I militari dell'Arma lo hanno fermato in via Lago di Capestrano, nel corso di alcuni controlli effettuati alla circolazione stradale.