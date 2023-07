Sorpreso alla guida di un'auto rubata in via Enzo Ferrari, nei guai un uomo

Un uomo di 32 anni, residente a Trinitapoli in provincia di Foggia, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per il reato di ricettazione.

Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe infatti stato sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara al volante di un'automobile rubata.

Nello specifico una Fiat Panda oggetto di furto commesso alla fine di giugno.

Il controllo dei militari dell'Arma è stato eseguito lo scorso 1 luglio in via Enzo Ferrari. L’uomo avrebbe apposto sulla vettura targhe appartenenti ad altro veicolo, non oggetto di furto. Il veicolo è stato poi restituito al legittimo proprietario.