Colpisce al volto un uomo con i cocci di una bottiglia davanti alla stazione e lo ferisce gravemente, arrestato

Una brutale aggressione nei confronti di un uomo nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Pescara.

È quella accaduta nella mattinata odierna intorno alle ore 9.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta la polizia.

Gli agenti della squadra volante, diretti dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso, hanno arrestato un uomo di 47 anni ritenuto responsabile di lesioni permanenti al viso.

Nello specifico, in base alla ricostruzione di quanto avvenuto, l’uomo avrebbe aggredito senza apparente motivo, un cittadino utilizzando cocci di una bottiglia in vetro precedentemente rotta. L’aggressore avrebbe colpito l’uomo con fendenti al volto procurandogli gravi lesioni poi medicate in ospedale e giudicate guaribili con prognosi di 30 giorni. Il presunto autore dei fatti, è stato rintracciato da una pattuglia della polizia locale in transito in quel momento in zona, sul posto è giunto prontamente anche personale della polizia, che ha condotto l’uomo in questura. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato nel carcere San Donato a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.