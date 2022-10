Cade in un laghetto a Scafa e rischia di morire: salvato e ricoverato a Pescara

Un uomo di 72 anni di Chieti è ricoverato in ospedale a Pescara a seguito di un incidente avvenuto ieri mattina 17 ottobre a Scafa. L'uomo, con seri problemi di deambulazione, si trovava sulla riva del laghetto Pucci assieme alla badante quanto, per circostanze ancora da chiarire, è scivolato finendo in acqua. Immediatamente i presenti, fra cui alcuni pescatori sportivi, hanno cercato di metterlo in salvo e sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Scafa che lo ha soccorso. Inizialmente le sue condizioni sembravano particolarmente gravi, ma i sanitari lo hanno rianimato ed è stato trasportato in ospedale a Pescara dove è entrato in pronto soccorso in codice giallo. Attualmente è ricoverato nel nosocomio pescarese.