Si mostra nervoso in sella alla bici quando vede la polizia e viene trovato con un coltello da 19 cm e con documenti e bancomat non suoi

Hanno notato un uomo in sella a una bicicletta che si aggirava con fare sospetto nella zona di Villa del Fuoco a Pescara e per questa ragione la polizia ha deciso di procedere a un controllo.

Sin da subito l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento piuttosto anomalo.

Nello specifico avrebbe mostrato un immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli agenti a procedere a un’accurata perquisizione personale.

E nel corso di tale attività, il 44enne sarebbe stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 19 centimetri ma anche di documenti e bancomat intestati ad altre persone. In merito al possesso di tali documenti, l’uomo non avrebbe fornito un giustificato motivo. Per questa ragione, è stato denunciato per il reato di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato.