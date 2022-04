Falsi annunci di lavoro su whatsapp: truffati i disoccupati iscritti ai centri per l'impiego

Un messaggio su whastapp con un'offerta di lavoro inesistente, ma che con la risposta si è tradotta per i malcapitati disoccupati in costosi abbonamenti online. A farli cadere in trappola il fatto che quei messaggi partiti da numeri 899 arrivavano, così era scritto, dai centri per l'impiego regionali. Così non era. A scoprire la tecnica usata dai truffatori per ingannare gli iscritti ai cpi regionali è stata la polizia postale regionale allertata dagli uffici regionali che avevano raccolto le segnalazioni di chi a quel messaggio ci aveva creduto e risposto. L'occasione per i centri per l'impiego per ricordare agli iscritti che i contatti avvengono solo per le vie istituzionali e cioè tramite mail ordinaria e certificata e che tutte le informazioni necessarie possono essere reperite sul sito istituzionale dei centri per l’impiego. Insomma, da loro non riceverete mai un messaggio su whatsapp.