Ferma un'auto in transito e butta fuori la conducente per rubarla, poi danneggia quella dei carabinieri: arrestato

Ha aperto la portiera dell'auto in transito, ha letteralmente buttato fuori la conducente sottraendole le chiavi con l'intenzione di allontanarsi con il mezzo, ma la veemente reazione della donna aiutata da un passante gli ha rallentato la fuga. A quel punto sono arrivati i carabinieri che lo hanno fermato una prima volta, ma l'uomo che oltre ad aver reagito con violenza li avrebbe anche minacciati, si è riuscito a divincolare danneggiando l'auto dei militari prendendola a pugni fino a quando, anche con il supporto del personale del nucleo operativo e radiomobile nel frattempo sopraggiunti, non lo si è riusciti a bloccare e arrestare in flagranza di reato. A finire in carcere un 49enne della provincia di Massa già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Questo quello che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre in via Vespucci. In realtà non l'unico episodio di cui l'uomo si sarebbe reso protagonista nell'arco di poco tempo. Prima di avventarsi contro la donna, infatti, avrebbe tentato di fare la stessa cosa con un uomo che però, notandolo, si era chiuso nell'auto. Di lì a poco avrebbe anche cercato di rubare il borsello a un passante per poi dileguarsi non essendo riuscito nell'intento.

Quindi la volontà di rubare l'auto della donna tirandola a forza fuori dal mezzo. Un gesto però non passato inosservato: sono stati alcuni passanti ad avvisare il 112. I militari, impegnati nelle attività di controllo del territorio intensificate in questi giorni, sono giunte immediatamente riuscendo ad arrestarlo. Ora deve rispondere di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell'auto di servizio. È stato portato in carcere dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.