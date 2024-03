Si sporge troppo e cade dagli spalti sbattendo la testa: tifoso del Pescara portato all'ospedale di Sassari

L'incidente è avvenuto al termine del match contro la Torres. L'uomo si sarebbe affacciato dal settore ospiti per salutare i tifosi cadendo rovinosamente a terra. Immediato l'intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale per gli accertamenti