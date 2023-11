Terzo incendio in un mese nella ditta di rifiuti in Piano di Sacco a Città Sant'Angelo [FOTO]

Terzo incendio nel giro di un mese nell'azienda di trattamento rifiuti a Piano di Sacco di Città Sant'Angelo. Nella mattinata del 21 novembre, infatti, i vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti per un rogo. Sul posto una squadra del comando provinciale di Pescara con due mezzi in azione. Una colonna di fumo nero che si alza dal piazzale dell'azienda è ben visibile nella zona. A quanto pare l'incendio avrebbe interessato per ora la parte esterna della ditta.

Sul posto anche il sindaco Matteo Perazzetti. In merito proprio alla questione degli incendi nella ditta, il sindaco aveva da settimane chiesto alla Regione Abruzzo di rivedere le autorizzazioni ad operare per l'attività considerando i frequenti incendi che la stanno interessando e il maxi rogo che era scoppiato nel 2011, chiedendo di revocarle fino a quando non si chiariranno i motivi per cui vi sono così tanti incendi al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini angolani.

(foto Matteo Perazzetti)