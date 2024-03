Giovane detenuto si impicca in un carcere abruzzese

Un detenuto di 20 anni si è impiccato in cella nel carcere di Castrogno a Teramo nel giorno del suo compleanno.

Come riporta l'agenzia AdnKronos, il 20enne si sarebbe ucciso in bagno.

La scoperta del corpo senza vita è avvenuta intorno alle ore 5.40.

L'allarme è stato dato dalla polizia penitenziaria. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La madre, rinchiusa nello stesso penitenziario, saputa la notizia, è stata colta da malore. È il secondo detenuto che di suicida a Teramo nell’ultimo mese e mezzo.