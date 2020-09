Sbarca a Pescara come titolare di protezione sussidiaria, ma con documenti falsi: arrestato

Sbarca a Pescara come titolare di protezione sussidiaria, ma con documenti falsi, e per tale ragione viene arrestato. La polizia di frontiera ha arrestato ieri all'aeroporto un giovane straniero proveniente da Malta sul volo Fr 1407 atterrato alle ore 16,30.

Due agenti, durante un'attività di controllo a campione sui passeggeri, hanno notato qualcosa di anomalo nel titolo di viaggio presentato dal ragazzo, che apparentemente risultava di cittadinanza gambiana. E da un'analisi più approfondita è emerso che i dati riportati non corrispondevano, in effetti, alle caratteristiche fisiche del soggetto.

Non solo: il documento non aveva determinati elementi che ne garantissero la genuinità, come ad esempio la punzonatura con il laser del numero di passaporto. Inoltre lo straniero ha mostrato un permesso di soggiorno coincidente con quanto riportato nel passaporto, ma il numero idenfiticativo non apparteneva a lui, bensì a una donna bengalese regolare residente in Sicilia per motivi famigliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine il ragazzo ha ammesso di essere in realtà del Sudan, aggiungendo di avere 30 anni. Non era mai stato controllato prima in Italia. Immediatamente sono scattate le manette per possesso e uso di documenti falsi utilizzati ai fini dell'espatrio. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato rinchiuso nel carcere di Rebibbia.