Paura a Spoltore: a fuoco nella notte il tetto di un'abitazione [FOTO - VIDEO]

Momenti di paura e apprensione nella notte a Spoltore per un incendio che ha interessato un'abitazione in via Giulianova. Erano circa le 4 del mattino quando i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, l'autobotte e l'autoscala per la segnalazione di un rogo che stava interessando il tetto di un'edificio con all'interno delle persone. Il personale ha estinto le fiamme riuscendo a circoscrivere i danni solo ad una porzione del tetto.

Durante le operazioni di spegnimento tutti gli occupanti dell’abitazione sono stati allontanati dal fabbricato. Dopo le successive verifiche si è reso necessario interdire l'uso di tre locali della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata. L'intervento è durato circa 4 ore.