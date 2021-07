Spende banconota falsa in una tabaccheria di via Vespucci per comprare le sigarette, nei guai un giovane

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 29enne residente nella provincia di Chieti per spendita di banconote false

Un ragazzo di 29 anni, residente in provincia di Chieti e di nazionalità italiana, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo sezione radiomobile.

Il 29enne, che non era noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere del reato di spendita di banconote false.

Il giovane, nel tardo pomeriggio dell'altro ieri, ha utilizzato una banconota falsa per pagare una pacchetto di sigarette in una tabaccheria di via Vespucci a Pescara.

Ma, attraverso l'apparecchio money detector detenuta dal gestore del tabacchi, è stata riconosciuta falsa. Al fine di determinare la certezza della cartamoneta, che i militari hanno sottoposto a sequestro, la stessa è stata inviata alla direzione della Banca d'Italia per la necessaria relazione tecnica.