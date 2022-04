Spaccia droga all'interno della sua attività in zona università: arrestato commerciante

Un 48enne di Pescara, titolare di un'attività commerciale, è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo, infatti, mercoledì 6 aprile, nel pomeriggio è stato colto in flagranza di reato mentre trasportava dello stupefacente dalla sua abitazione all'attività. Aveva con sè dosi già pronte per essere vendute, in particolare 50 grammi di marijuana e 5 di hashish, e nell'abitazione aveva anche tutto il materiale necessario per la preparazione e confezionamento delle dosi da vendere al dettaglio nel suo esercizio commerciale. La ripartizione fra i due luoghi era legata alla scelta di cercare di eludere eventuali perquisizioni delle forze dell'ordine. L'arresto è stato convalidato nella giornata di ieri 7 aprile e l'uomo è stato condannato per direttissima con patteggiamento a 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, con pensa sospesa con la condizionale.