Spaccio di droga in un condominio in via Po: sequestrati 2 kg di stupefacenti, arrestata una giovane

Una 26enne di Pescara è stato arrestata dalla squadra volante per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato sorpreso in possesso di oltre 2 kg di stupefacenti. Gli agenti avevano notato uno strano movimento di tossicodipendenti in un condominio di via Po, e dopo avere individuato l'appartamento hanno proceduto a una perquisizione domiciliare rinvenendo 7 panetti di hashish, nr.1 bilancino di precisione, nr. 11 ovuli contenenti droga e, grazie al contributo del cane antidroga Ayrton, anche uno zaino nascosto nel

cassettone del letto contenente marijuana.

In totale sono stati sequestrati 1364,8 grammi di marijuana, 810,6 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e 3 telefoni cellulari sui quali sono in corso accertamenti. La giovane ora si trova in carcere a Teramo.