Spaccio di droga nell'abitazione videosorvegliata con delle telecamere: arrestata coppia pescarese

Una coppia di Pescara di 41 e 31 anni è stata arrestata dalla polizia di Pescara con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La squadra mobile, infatti, è entrata in azione con una perquisizione domiciliare nella loro abitazione. I due avevano installato all'esterno della casa un impianto di videosorveglianza per il controllo della clientela e per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 35 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Il pubblico ministero di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si svolgerà nei prossimi giorni.